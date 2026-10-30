Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Mittag an

Um 12:28 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im TSX-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 0,980 CAD zu.

Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,280 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 234,694 Prozent zulegen. Bei 0,910 CAD fiel das Papier am 23.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,143 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2026 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 81.17 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.13 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,145 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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