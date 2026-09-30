Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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30.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,30 CAD abwärts.
Die Canopy Growth-Aktie musste um 16:28 Uhr im TSX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 1,30 CAD. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,28 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,30 CAD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 265'260 Aktien.
Am 19.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,28 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 152,31 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,18 CAD. Abschläge von 9,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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