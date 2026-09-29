Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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29.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Canopy Growth legte zuletzt zu und stieg im TSX-Handel um 0,8 Prozent auf 1,32 CAD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im TSX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 1,32 CAD. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,32 CAD an. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,31 CAD. Zuletzt wechselten via TSX 51'190 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,28 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 148,48 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,18 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Canopy Growth gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,22 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 81.17 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 72.13 Mio. CAD umgesetzt.
Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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