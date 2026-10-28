Canopy Growth Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Canopy Growth

Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 12:28 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 0,930 CAD.

Bei einem Wert von 3,280 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2025). Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 252,688 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2026 bei 0,910 CAD. Mit einem Kursverlust von 2,151 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Canopy Growth gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,145 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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