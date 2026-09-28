Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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28.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 1,33 CAD.
Um 16:28 Uhr fiel die Canopy Growth-Aktie. Im TSX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,33 CAD ab. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,32 CAD. Mit einem Wert von 1,33 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via TSX 29'709 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
Am 19.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,28 CAD an. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 59,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,18 CAD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.17 Mio. CAD im Vergleich zu 72.13 Mio. CAD im Vorjahresquartal.
Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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