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Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048

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28.08.2026 16:29:00

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag nahe Nulllinie

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Canopy Growth zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Canopy Growth-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im TSX-Handel nahezu unverändert bei 1,39 CAD.

Canopy Growth
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Canopy Growth-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im TSX-Handel nahezu unverändert bei 1,39 CAD. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,40 CAD. Die Canopy Growth-Aktie sank bis auf 1,39 CAD. Bei 1,39 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102'051 Canopy Growth-Aktien.

Am 19.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,28 CAD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 135,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (1,18 CAD). Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 81.17 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,53 Prozent gesteigert.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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