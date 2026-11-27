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27.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,630 CAD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 0,630 CAD. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,630 CAD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,650 CAD. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299'341 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,280 CAD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 80,793 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2026 Kursverluste bis auf 0,585 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,143 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 06.11.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 81.37 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.68 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,226 CAD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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