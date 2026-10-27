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27.10.2026 12:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von Canopy Growth zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 0,950 CAD.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 0,950 CAD.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,280 CAD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 245,263 Prozent Luft nach oben. Bei 0,910 CAD fiel das Papier am 23.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 4,211 Prozent sinken.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 07.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 72.13 Mio. CAD umsetzen können.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,145 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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