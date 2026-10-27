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27.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im TSX-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 0,965 CAD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 3,8 Prozent auf 0,965 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,965 CAD. Bei 0,950 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 182'713 Canopy Growth-Aktien.
Am 19.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,280 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 239,896 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2026 bei 0,910 CAD. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 6,044 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 81.17 Mio. CAD gegenüber 72.13 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,145 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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