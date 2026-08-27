Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,42 CAD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,42 CAD. Im Tief verlor die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,42 CAD. Bei 1,43 CAD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via TSX 198'872 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,18 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite standen 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.13 Mio. CAD umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.
2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie
Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
16:29
|Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA (finanzen.ch)
|
27.03.26