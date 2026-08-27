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Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048

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27.08.2026 16:29:00

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,42 CAD.

Canopy Growth
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,42 CAD. Im Tief verlor die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,42 CAD. Bei 1,43 CAD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via TSX 198'872 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 130,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,18 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite standen 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.13 Mio. CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.

2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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