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26.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Canopy Growth hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Canopy Growth-Aktie zeigte sich zuletzt im TSX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,630 CAD an der Tafel.
Die Canopy Growth-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im TSX-Handel bei 0,630 CAD. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,650 CAD. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,630 CAD ab. Bei 0,640 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Zuletzt wurden via TSX 42'724 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,280 CAD erreichte der Titel am 19.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 420,635 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,585 CAD erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,143 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 06.11.2026 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.37 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 66.68 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,226 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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