Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Canopy Growth-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im TSX-Handel nahezu unverändert bei 0,950 CAD.

Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,280 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 71,037 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,910 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2026). Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 4,211 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Canopy Growth veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72.13 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81.17 Mio. CAD ausgewiesen.

2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,145 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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