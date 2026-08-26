Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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26.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Canopy Growth-Aktie. Im TSX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,47 CAD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 1,47 CAD. In der Spitze büsste die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,45 CAD ein. Den TSX-Handel startete das Papier bei 1,47 CAD. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 77'343 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,28 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 123,89 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,18 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,45 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 07.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 81.17 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,53 Prozent gesteigert.
Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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