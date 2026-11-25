Um 16:28 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,605 CAD. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,590 CAD aus. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,630 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 371'459 Canopy Growth-Aktien.

Am 19.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,280 CAD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 442,149 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,590 CAD am 25.11.2026. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 2,542 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2026 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 81.37 Mio. CAD gegenüber 66.68 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,226 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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