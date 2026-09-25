Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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25.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1,32 CAD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1,32 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 1,31 CAD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,31 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 21'269 Stück.
Am 19.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,28 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 148,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 1,18 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 81.17 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,53 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 06.11.2026 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,143 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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