Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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25.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,47 CAD.
Das Papier von Canopy Growth konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 0,7 Prozent auf 1,47 CAD. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,47 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,46 CAD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 140'051 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 CAD erreichte der Titel am 19.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 123,13 Prozent. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,18 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 81.17 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 72.13 Mio. CAD umgesetzt.
Am 06.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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