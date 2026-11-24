Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 0,640 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,630 CAD. Bei 0,650 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt wechselten via TSX 151'323 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,280 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 412,500 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2026 Kursverluste bis auf 0,620 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 3,125 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 06.11.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.37 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 66.68 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,226 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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