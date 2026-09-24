Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der TSX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1,32 CAD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,32 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 1,33 CAD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 62'737 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,28 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Gewinne von 149,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,18 CAD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 10,27 Prozent wieder erreichen.

Canopy Growth gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,22 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81.17 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 72.13 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 06.11.2026 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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