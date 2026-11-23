Das Papier von Canopy Growth legte um 16:28 Uhr zu und stieg im TSX-Handel um 0,8 Prozent auf 0,635 CAD. Bei 0,660 CAD markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,660 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 145'577 Aktien.

Bei einem Wert von 3,280 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2025). Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 416,535 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,620 CAD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 2,419 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 06.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.37 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 66.68 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,226 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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