Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Canopy Growth-Aktie gab im TSX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 0,920 CAD nach. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,920 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,960 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 219'902 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,280 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 256,522 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,910 CAD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 1,087 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 72.13 Mio. CAD eingefahren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,145 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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