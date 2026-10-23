|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 0,920 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie gab im TSX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 0,920 CAD nach. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,920 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,960 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 219'902 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,280 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 256,522 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,910 CAD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 1,087 Prozent sinken.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 72.13 Mio. CAD eingefahren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,145 CAD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie
Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
23.10.26
|Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Canopy Growth Corp
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.