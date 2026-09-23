Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Minusbereich

Das Papier von Canopy Growth gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 1,35 CAD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Canopy Growth-Aktie ging bis auf 1,34 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,37 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 108'754 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 142,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 1,18 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,59 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.13 Mio. CAD umgesetzt.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 06.11.2026 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2027 einen Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA