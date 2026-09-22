Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth macht am Nachmittag Boden gut

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 1,33 CAD. Bei 1,33 CAD markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,31 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 438'368 Canopy Growth-Aktien.

Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,28 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,62 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 1,18 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.17 Mio. CAD im Vergleich zu 72.13 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Canopy Growth am 06.11.2026 vorlegen.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,143 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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