Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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21.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Canopy Growth legte zuletzt zu und stieg im TSX-Handel um 1,5 Prozent auf 1,32 CAD.
Im TSX-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,32 CAD. Bei 1,30 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165'485 Canopy Growth-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,28 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 1,18 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81.17 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.13 Mio. CAD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Canopy Growth am 06.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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