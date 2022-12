Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im NDB-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 2,45 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 11'128 Stück.

Canopy Growth liess sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,86 CAD – das entspricht einem Minus von -10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,37 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.02.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -5,784 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch