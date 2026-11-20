Um 16:28 Uhr fiel die Canopy Growth-Aktie. Im TSX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,675 CAD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,660 CAD. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,660 CAD. Bisher wurden via TSX 126'754 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2025 markierte das Papier bei 3,280 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 79,421 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,660 CAD am 20.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,222 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Am 06.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.37 Mio. CAD im Vergleich zu 66.68 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,226 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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