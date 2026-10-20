Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1,01 CAD. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,00 CAD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,02 CAD. Zuletzt wurden via TSX 64'252 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3,28 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 224,75 Prozent zulegen. Am 19.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,99 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 2,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2026 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 81.17 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 72.13 Mio. CAD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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