Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gibt am Dienstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1,01 CAD ab.
Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1,01 CAD. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,00 CAD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,02 CAD. Zuletzt wurden via TSX 64'252 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 3,28 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 224,75 Prozent zulegen. Am 19.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,99 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 2,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 07.08.2026 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 81.17 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 72.13 Mio. CAD umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie
Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
20.10.26
|Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gibt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA (finanzen.ch)
Analysen zu Canopy Growth Corp
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.