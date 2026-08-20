Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Donnerstagnachmittag in Rot

Das Papier von Canopy Growth gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 1,41 CAD abwärts. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,41 CAD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,43 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160'558 Canopy Growth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 132,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 1,18 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81.17 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 72.13 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,143 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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