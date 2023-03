Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verliert am Montagnachmittag

Die Canopy Growth-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 1,97 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Canopy Growth-Aktie bei 1,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 244'208 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,29 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 101,20 CAD, gegenüber 140,97 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -28,21 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 28.05.2024.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,028 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch