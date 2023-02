Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Vormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der NDB-Sitzung 2,9 Prozent auf 2,51 USD zu. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,42 USD. Zuletzt wechselten via NDB 4'680'464 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -28,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 101,20 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 140,97 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Canopy Growth am 27.06.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2023 einen Verlust in Höhe von -5,963 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch