Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Canopy Growth-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im TSX-Handel bei 1,000 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,040 CAD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,990 CAD nach. Bei 1,040 CAD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via TSX 196'014 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2025 markierte das Papier bei 3,280 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 228,000 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,990 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2026). Mit Abgaben von 1,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz wurden 81.17 Mio. CAD gegenüber 72.13 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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