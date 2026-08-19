Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth legt am Nachmittag zu

Das Papier von Canopy Growth konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 1,5 Prozent auf 1,39 CAD. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,40 CAD. Mit einem Wert von 1,37 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67'544 Canopy Growth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 57,62 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,18 CAD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.13 Mio. CAD umgesetzt.

Am 06.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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