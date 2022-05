Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zündet Kursrakete

Die Canopy Growth-Aktie stand in der NDB-Sitzung zuletzt 5.2 Prozent im Plus bei 5.88 USD. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 5.94 USD. Die NDB-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5.51 USD. Zuletzt wechselten 2'434'428 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0.404 CAD ausweisen wird.

Die Canopy Growth Corp Aktie wird unter der ISIN CA1380351009 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Canopy Growth Corp ist ein Unternehmen aus der Branche Öl / Gas (Versorger) aus Kanada.

Redaktion finanzen.ch