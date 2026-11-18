Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Canopy Growth-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via TSX bei 0,770 CAD. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,780 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,760 CAD. Bei 0,770 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 193'367 Aktien.

Am 19.12.2025 markierte das Papier bei 3,280 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 325,974 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2026 auf bis zu 0,760 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,299 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 06.11.2026 vor. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.37 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 66.68 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,226 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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