Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagnachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 1,30 CAD. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,29 CAD nach. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,29 CAD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 137'824 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 CAD erreichte der Titel am 19.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 153,28 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,18 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 9,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.17 Mio. CAD – ein Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q2 2027 wird am 06.11.2026 erwartet.

2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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