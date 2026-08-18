Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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18.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Anleger greifen bei Canopy Growth am Dienstagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stieg im TSX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 1,39 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 1,39 CAD. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,40 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,38 CAD. Zuletzt wechselten 105'411 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 CAD erreichte der Titel am 19.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 135,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 1,18 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,11 Prozent.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 07.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.
In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,143 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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