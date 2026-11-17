Das Papier von Canopy Growth gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 0,790 CAD abwärts. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,785 CAD ab. Bei 0,790 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 97'285 Canopy Growth-Aktien.

Am 19.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,280 CAD. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 315,190 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2026 (0,770 CAD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,532 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Canopy Growth veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.37 Mio. CAD im Vergleich zu 66.68 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,226 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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