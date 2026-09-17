Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Canopy Growth-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 1,30 CAD. Bei 1,30 CAD erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 1,29 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'465 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 CAD) erklomm das Papier am 19.12.2025. 152,31 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,18 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Mit einem Kursverlust von 9,23 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Canopy Growth veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72.13 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81.17 Mio. CAD ausgewiesen.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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