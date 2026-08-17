Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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17.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag behauptet
Die Aktie von Canopy Growth zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Canopy Growth-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im TSX-Handel notierte das Papier bei 1,38 CAD.
Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr bei 1,38 CAD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,40 CAD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,38 CAD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,39 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 106'742 Canopy Growth-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2025 bei 3,28 CAD. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 57,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,18 CAD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,49 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 07.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -0,22 CAD je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 72.13 Mio. CAD eingefahren.
Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,143 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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