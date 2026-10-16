Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 1,06 CAD. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 1,07 CAD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,06 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt wechselten 16'686 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 3,28 CAD markierte der Titel am 19.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 209,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2026 bei 1,00 CAD. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 6,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2026 äusserte sich Canopy Growth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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