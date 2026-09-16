Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Canopy Growth-Aktie. Der Anteilsschein notierte via TSX bei 1,29 CAD. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,30 CAD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,28 CAD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,29 CAD. Zuletzt wechselten 77'431 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 CAD) erklomm das Papier am 19.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 154,26 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,18 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 8,53 Prozent sinken.

Am 07.08.2026 lud Canopy Growth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,22 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Canopy Growth 81.17 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2026 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

2027 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,143 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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