Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth fällt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der TSX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1,02 CAD ab. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,00 CAD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,00 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190'819 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,28 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 68,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,00 CAD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 2,45 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 72.13 Mio. CAD umsetzen können.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,143 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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