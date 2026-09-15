Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Dienstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 1,29 CAD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 1,29 CAD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,29 CAD nach. Bei 1,31 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 138'410 Canopy Growth-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 CAD) erklomm das Papier am 19.12.2025. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 60,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 1,18 CAD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,53 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 72.13 Mio. CAD eingefahren.
Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie
Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
16:29
|Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Dienstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Canopy Growth Corp
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt kräftig nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.