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15.09.2026 16:29:00

Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Dienstagnachmittag ins Minus

Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 1,29 CAD.

Canopy Growth
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Um 16:28 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 1,29 CAD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,29 CAD nach. Bei 1,31 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 138'410 Canopy Growth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 CAD) erklomm das Papier am 19.12.2025. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 60,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 1,18 CAD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,53 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.17 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 72.13 Mio. CAD eingefahren.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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