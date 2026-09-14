Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1,29 CAD. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,29 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,29 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'936 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 CAD erreichte der Titel am 19.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 155,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,18 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 8,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81.17 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.13 Mio. CAD in den Büchern standen.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2027 -0,143 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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