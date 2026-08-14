Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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14.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 1,40 CAD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der TSX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,40 CAD ab. Im Tief verlor die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,39 CAD. Bei 1,41 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 207'684 Canopy Growth-Aktien.
Am 19.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,28 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 134,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,18 CAD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Abschläge von 15,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Canopy Growth liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,22 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81.17 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 72.13 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Canopy Growth am 06.11.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,143 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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