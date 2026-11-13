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13.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie gab im TSX-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 0,800 CAD nach.
Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 0,800 CAD. Das bisherige Tagestief markierte Canopy Growth-Aktie bei 0,800 CAD. Bei 0,810 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt wechselten 97'163 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,280 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 310,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,830 CAD. Dieser Wert wurde am 11.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 3,750 Prozent wieder erreichen.
Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 06.11.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.37 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canopy Growth einen Umsatz von 66.68 Mio. CAD eingefahren.
Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,226 CAD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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