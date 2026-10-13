Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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13.10.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Bärenmodus
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie gab im TSX-Handel zuletzt um 6,8 Prozent auf 1,10 CAD nach.
Die Canopy Growth-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 6,8 Prozent bei 1,10 CAD. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,08 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,13 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 550'902 Stück.
Am 19.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,28 CAD. Gewinne von 198,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,08 CAD. Dieser Wert wurde am 13.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 1,82 Prozent wieder erreichen.
Am 07.08.2026 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,22 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81.17 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 72.13 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,143 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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