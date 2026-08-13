Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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13.08.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Canopy Growth zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 1,45 CAD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im TSX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 1,45 CAD. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 1,46 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,43 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 256'750 Stück.
Am 19.12.2025 markierte das Papier bei 3,28 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 55,79 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 1,18 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 22,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,22 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,53 Prozent auf 81.17 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die Canopy Growth-Bilanz für Q2 2027 wird am 06.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,143 CAD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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