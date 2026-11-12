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12.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Canopy Growth-Aktie. Im TSX-Handel rutschte das Papier um 8,5 Prozent auf 0,805 CAD ab.
Die Canopy Growth-Aktie musste um 16:28 Uhr im TSX-Handel abgeben und fiel um 8,5 Prozent auf 0,805 CAD. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,805 CAD. Bei 0,860 CAD eröffnete der Anteilsschein. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 556'377 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,280 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 307,453 Prozent Luft nach oben. Am 12.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,805 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 06.11.2026 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 81.37 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66.68 Mio. CAD umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,216 CAD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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