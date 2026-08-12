Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Canopy Growth-Aktie stieg im TSX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 1,40 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 1,43 CAD. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,40 CAD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 570'665 Aktien.

Am 19.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,28 CAD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 134,29 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 1,18 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 18,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2026 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,22 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81.17 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 72.13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,143 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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