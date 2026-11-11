Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im TSX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,850 CAD zu. Bei 0,870 CAD erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,870 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 181'201 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2025 markierte das Papier bei 3,280 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 285,882 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,830 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 2,353 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2026 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81.37 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.68 Mio. CAD in den Büchern standen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,179 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cannabis-Aktien heben ab: Tilray und Canopy Growth profitieren von möglicher Neueinstufung in den USA