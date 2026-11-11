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11.11.2026 16:29:00
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im TSX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 0,850 CAD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im TSX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,850 CAD zu. Bei 0,870 CAD erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,870 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 181'201 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.12.2025 markierte das Papier bei 3,280 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 285,882 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,830 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 2,353 Prozent Luft nach unten.
Am 06.11.2026 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81.37 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.68 Mio. CAD in den Büchern standen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,179 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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